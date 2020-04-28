Прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 6 мая ухудшится, передают грозы и дожди, а температура воздуха будет колебаться от +9 до +21. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня резко похолодает, в частности, во Львовской области, также будут дожди, температура воздуха днем составит +9+14, а ночью +4+8. На севере страны тоже дожди, но немного теплее, днем +15+18, а ночью +9+11. В восточных областях сегодня еще и грозы, температура воздуха днем составит +17+21, а ночью +9+11. В центральных областях дожди, днем будет +15+20, а ночью +9+11. На юге страны будут дожди и грозы, температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +9+12.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будут дожди. Днем температура воздуха составит +14+16, а ночью +9+11.