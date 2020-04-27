Внутренние границы открывают страны Балтии

Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twiiter.

Кариньш отметил, что приехавших в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

Ситуация с коронавирус в этих странах следующая: