Внутренние границы открывают страны Балтии

Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, несмотря на пандемию коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twiiter.
Кариньш отметил, что приехавших в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.
Ситуация с коронавирус в этих странах следующая:
- Латвия - всего 896 человек заразились, 348 выздоровели и 17 человек умерли.
- Эстония - всего 1711 человек заразились, 261 выздоровел и 55 умерли.
- Литва - всего 1423 человек заразились, 678 выздоровели и 46 человек умерли.