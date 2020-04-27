 

Отчет ВСК по взрывам в Балаклее приобщат к материалам дела

События Вчера, 22:4350
Отчет ВСК по взрывам в Балаклее приобщат к материалам дела

Офис генерального прокурора приобщит отчет Временной следственной комиссии парламента по взрывам военного арсенала в Балаклее к материалам расследования.

 

Об этом во время рабочей встречи сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает пресс-служба ОГП.

Сообщается, что на данный момент выводы ВСК по взрывам на складах Минобороны истребованы следователями Службы безопасности Украины, которые проводят расследование по данному делу. После их изучения будет решен вопрос о назначении комплексной комиссионной судебной экспертизы. 

"Нам важен парламентский контроль, поэтому мы собрались обсудить выводы ВСК с представителями следствия, процессуальными руководителями и экспертами. Мы ознакомились с материалами, которые получили депутаты и заслушали версии следствия. Отчет Временной следственной комиссии Офис генерального прокурора приобщит к материалам уголовного производства и тщательно изучит", - сообщила Венедиктова.

В целом на протяжении 2017-2020 годов было проведено более 600 осмотров, допрошено более 1,5 тысяч свидетелей и потерпевших, а также назначено около 500 судебных экспертиз. На данный момент основными версиями считаются:

  • причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи;
  • халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей;
  • наступления пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы;
  • совершения диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата.

Напомним, в ВСК назвали причиной одного из первых взрывов, который и спровоцировал пожар в Балаклее, подрыв специальных зарядов. При этом в Комиссии исключили версию о подрыве складов с помощью беспилотника.

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