Коронавирусом заразился помощник Папы Римского

У помощника Папы Римского Франциска лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, от начала марта помощник работает удаленно и сейчас находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Сейчас уже 12 человек в Ватикане заразились коронавирусом.

Как отмечается, 83-летний Папа дважды проходил тестирование на коронавирус, тесты дали отрицательный результат. Как сообщили в пресс-службе Ватикана в прошлом месяце, его дистанцируют от всех, кто может быть заражен коронавирусом, он принимает пищу в своих личных комнатах и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями.