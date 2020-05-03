Очаги пожаров продолжают тушить в Киевской и Житомирской областях

По состоянию на сегодня, 7 мая, в Киевской и Житомирской областях пожарные продолжают тушить очаги лесных пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Киевской области силами лесных хозяйств продолжают ликвидировать отдельные очаги тления торфяников. Так, к тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств.

Кроме того, в Житомирской области пожарные ликвидируют отдельные очаги тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 69 человек и 21 единица техники.