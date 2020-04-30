Сотни мутаций коронавируса установили ученые

Ученые из США и Великобритании обнаружили, что уже существуют сотни различных мутаций коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

В частности, американское исследование показало, что одна конкретная мутация - D614G - становится доминирующей и может сделать заболевание более заразным. Результаты этого исследования еще не проверили другие ученые и его официально не публиковали.

Вместе с тем, исследователи из Национальной лаборатории Лос Аламос в штате Нью-Мексико отслеживают изменение "шипа", который предоставляет вирусу его выразительную особую форму. Они проанализировали данные о больных коронавирусом в Шеффилде (Британии). Хотя ученые не обнаружили, что люди с такой мутацией вируса болели тяжелее или дольше находились в больнице.

Еще одно исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) выявило 198 повторяющихся мутаций вируса. Один из его авторов, профессор Франсуа Баллу, сообщил заявил, что мутации сами по себе не является плохой вещью, и нет ничего, что позволяет предположить, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось.