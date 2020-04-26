Вспышку коронавируса в школе-интернат зафиксировали в Закарпатской области

В Перечинской ОТГ (Закарпатская область) выявлено 26 больных лиц коронавирусом.

Об этом сообщил глава Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

Как он объясняет, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин.

“В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричева и 21 - из города Перечин. Такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей”, - отметил Погориляк.

Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернат.