 

Вспышку коронавируса в школе-интернат зафиксировали в Закарпатской области

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Вспышку коронавируса в школе-интернат зафиксировали в Закарпатской области

В Перечинской ОТГ (Закарпатская область) выявлено 26 больных лиц коронавирусом.

 

Об этом сообщил глава Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

Как он объясняет, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин. 

“В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричева и 21 - из города Перечин. Такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей”, - отметил Погориляк.

Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернат.

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Теги: news, новости, Украина, Вспышка, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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