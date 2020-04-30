В Киеве с завтрашнего дня могут работать еще 19 продовольственных рынков

С субботы, 9 мая, в Киеве могут работать 19 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, которые были введены в действие в рамках карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Да, работать с завтрашнего дня смогут:
- торговая площадка "Феофаниевский", ул. Заболотного 48-А;
- рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;
- рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;
- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
- ООО "Печерский рынок, Печерская площадь, 1;
- рынок "Ілліс", ООО "Ілліс", ул. Чернобыльская, 16/80;
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
- рынок "Левобережный", Зао "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;
- Т/М "Дарница", Чао "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;
- ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;
- рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6;
- рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;
- ООО "РУІОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94;
- Чао "Рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47;
- МПП "Забота", ул. Туполева, 13;
- ООО "ТК "Борщаговский", Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;
- Рынок "Відрадненський", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;
- ООО "Цветочная Поляна", Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка человек с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.