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Память жертв Второй мировой войны в Киеве и на Закарпатье почтил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский почтил жертв Второй мировой войны в Киеве и на Закарпатье.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы", - говорится в сообщении.

Затем глава государства посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" на Закарпатье. Там он почтил могилы воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце", - сказал Зеленский.

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Теги: news, новости, Украина, 9мая, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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