План выхода из карантина опубликовали в России

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.
В частности, план состоит из трех этапов:
Первый:
- Восстанавливают работу небольшие непродовольственные магазины; возвращаются услуги, которые “исключают одномоментный контакт большого числа людей”,
- Можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.
Второй:
- Открываются крупные торговые точки и отдельные образовательные организации”,
- Сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно.
Третий:
- Открываются отели и все без исключения учебные заведения,
- Полностью возвращается к работе сфера услуг и торговля,
- На каждом из них люди из группы риска не должны без необходимости выходить из дома. Кроме того, сохраняется требование носить маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте.
Отметим, что для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным.