Тепло возвращается в Украину - прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 9 мая улучшится в западных областях, там не будет дождей, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +21.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе сегодня потеплеет, будет сухо, днем +16+21, а ночью +5+8. В северных областях уже погода ухудшится, днем будет +13+15, а ночью +5+7. На востоке страны сегодня ливень и гроза, температура воздуха днем составит +13+16, а ночью +5+8. В центральных областях сухо, а на юге страны переменная облачность, днем +16+20, а ночью +6+9.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и сухо, днем +14+16, а ночью +5+7.