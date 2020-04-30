Возможность отмены выходного 9 мая прокомментировал глава института Нацпамяти

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что вопрос отмены официального выходного в День победы 9 мая нужно обсудить с гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью hromadske.

По словам Дробовича, вопрос об отмене выходного 9 мая является второстепенным для государства.

"К этому вопросу надо подойти с научной точки зрения. Провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами. Я не вижу никакой необходимости привязывать выходной к 9-му. Можно сделать 8-го, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный", - отметил глава института нацпамяти.

По его словам, в этом вопросе важен "принцип информированного согласия".

"Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны уведомить и предложить выбор. Роль УИНП проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено раньше, и предложить определиться", - добавил Дробович.