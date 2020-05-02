Погиб экспедитор на украинской антарктической станции

На станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЕ) Василий Омельянович.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.

"Вчера, 8 мая 2020 года, на станции" Академик Вернадский "погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Омельянович", - говорится в сообщении.

Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции.