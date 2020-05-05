В Киеве в парке Вечной Славы и на Аллее героев Крут проводят дезинфекцию

Сегодня на Аллее Героев Крут в Киеве во время проведения мероприятий по случаю Дня победы спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Меры по дезинфекции проводятся каждый час на территории парка Вечной Славы. Для обработки использовалась специальная дезактивуюча смесь.

Издание "Громадське" сообщило, что на акцию ко Дню победы над нацизмом в Киеве мужчина пришел в пилотке СССР. Полиция попросила снять ее и отдать для составления протокола, но мужчина отказался отдавать головной убор.