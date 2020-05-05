Из-за автопробега с красными флагами в Запорожье произошли стычки

В Запорожье пророссийская организация "Полк Победы" провела автопробег, в ходе которого произошла стычка с активистами, которые срывали с автомобилей советскую символику.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание 061.

Как сообщается, один из мужчин сорвал красный флаг и бросил на землю. Началась словесная перепалка. Активисты пели гимн Украины, в то время как сторонники "Полка Победы" - "Катюшу" и "Этот День Победы". Люди пытались заблокировать колонну, но в ситуацию вмешалась полиция.

Отмечается, что в автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье "распространение коммунистической, нацистской символики и п