 

Обязательный карантин для туристов намерена ввести Британия

События Сегодня, 20:0039
Обязательный карантин для туристов намерена ввести Британия

Британские авиакомпании заявили, что в стране введут обязательную обсервацию для туристов с конца мая в рамках карантинных ограничений из-за коронавируса.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По данным источников в авиакомпаниях, согласно планам британского правительства, с конца мая все, кто будут прибывать в Британию, будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Исключение только для лиц, прибывших из Ирландии.

Также от прохождения 14-дневного карантина будут освобождены водители грузовиков и другие работники критически важной сферы.

Отмечается, что авиакомпании выступили против данных ограничений, поскольку нововведения могут нанести еще больший ущерб отрасли. Авиакомпании требуют от правительства четкой стратегии выхода из карантина и снижения экономических последствий для ключевых отраслей.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Британия, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Новости по теме

Постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями опубликовал Кабмин
Постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями опубликовал Кабмин
7-мая-2020, 22:10
Если число инфицированных продолжит расти, карантин не отменят
Если число инфицированных продолжит расти, карантин не отменят
17-апр-2020, 17:54
Комендантский час в Киеве вводить не будут
Комендантский час в Киеве вводить не будут
10-апр-2020, 22:19
Кабмин надеется на поэтапный выход из карантина, готовятся новые нормы
Кабмин надеется на поэтапный выход из карантина, готовятся новые нормы
9-апр-2020, 20:13
Месяц без прогулок и возможное ослабление карантина: что предлагает Кабмин
Месяц без прогулок и возможное ослабление карантина: что предлагает Кабмин
3-апр-2020, 12:54

Последние новости

20:57
События
Задержали злоумышленников которые подожгли синагогу в Херсоне
20:00
События
Обязательный карантин для туристов намерена ввести Британия
18:09
События
Погиб работник прокуратуры в Мукачево в ДТП с микроавтобусом
17:05
Политика
Для отправки заробитчан за границу условия назвал Зеленский
16:55
Политика
В Херсонской области закрыли на карантин три населенных пункта
16:01
События
Из-за автопробега с красными флагами в Запорожье произошли стычки
15:02
События
Как проходит День победы в Одессе - блокировка автопробега и нападение на журналистку
14:53
События
В Киеве в парке Вечной Славы и на Аллее героев Крут проводят дезинфекцию
14:51
События
Погиб экспедитор на украинской антарктической станции
11:06
События
Готовиться ко второй волне коронавируса уже начал Минздрав
11:03
События
Уже более 4 млн человек в мире заразились коронавирусом
10:59
События
Возможность отмены выходного 9 мая прокомментировал глава института Нацпамяти
10:52
События
Тепло возвращается в Украину - прогноз погоды на сегодня
10:41
События
План выхода из карантина опубликовали в России
10:31
События
Память жертв Второй мировой войны в Киеве и на Закарпатье почтил Зеленский
10:27
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (09.05.20)
10:20
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 9 Мая
09:37
Общество / Жизнь
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.05 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-05-08
23:38
События
В Киеве с завтрашнего дня могут работать еще 19 продовольственных рынков
19:52
Политика
Распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады подписал Разумков

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.05 (состоянием на 09:00)7539
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.05 (состоянием на 09:00)5515
Главное условие для кредита МВФ назвал министр финансов1059
Зачем Украина подняла уровень делегации в ТКГ, стало известно612
Срок закрытия пунктов пропуска на госгранице продлил Кабмин326
Как будет работать общественный транспорт после 22 мая рассказал Криклий203
Вспышку коронавируса в школе-интернат зафиксировали в Закарпатской области182

Досуг

Ремонт кондиционеров Самсунг
Ремонт кондиционеров Самсунг
Кондиционер – очень полезный и часто незаменимый прибор, позволяющий, во-первых, охладить воздух в жаркие летние дни, а во-вторых,  нагреть его в осенние и зимние холода. Помимо этого, прибор также используют для вентиляции или осушения помещения.
Сегодня, 19:0749
Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности
Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности
Синтезатор – универсальный музыкальный инструмент, обладающий практически безграничными возможностями.
Сегодня, 16:48110
Растаможка авто в Украине: ключевые особенности
Растаможка авто в Украине: ключевые особенности
Растаможка автотранспортного средства – обязательная процедура, позволяющая на легальных условиях пользоваться автомобилем, приобретенным и ввезенным на территорию Украину из-за границы.
Вчера, 20:45650
В Babyphotostars знают, как помочь ребенку сделать карьеру в рекламе, кино и на телевидении
В Babyphotostars знают, как помочь ребенку сделать карьеру в рекламе, кино и на телевидении
В Babyphotostars знают, как помочь ребенку сделать карьеру в рекламе, кино и на телевидении
Вчера, 16:45118
Преимущества кровли из металлочерепицы
Преимущества кровли из металлочерепицы
Черепица металлическая – разновидность строительного материала, который используют для укладки кровли. Чем же привлекает металлическая кровля, и почему люди отдают предпочтению металлочерепице, разберем в этой статье. 
7-мая-2020, 22:18151
Уютная обстановка дома по доступной цене
Уютная обстановка дома по доступной цене
Если вам нужна качественная, стильная и недорогая обстановка в любую комнату - самое время обратить внимание на продукцию производителя Мебель Сервис, ведь сейчас в интернет магазине мебели MaxMebel выгодные сезонные скидки до 30%! 
7-мая-2020, 15:01147

События

Задержали злоумышленников которые подожгли синагогу в Херсоне
Задержали злоумышленников которые подожгли синагогу в Херсоне
Злоумышленники готовили новые провокации 9 мая
Сегодня, 20:5743
Обязательный карантин для туристов намерена ввести Британия
Обязательный карантин для туристов намерена ввести Британия
Туристам придется пройти 14-дневную обсервацию
Сегодня, 20:0042
Погиб работник прокуратуры в Мукачево в ДТП с микроавтобусом
Погиб работник прокуратуры в Мукачево в ДТП с микроавтобусом
Столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус
Сегодня, 18:0952
Из-за автопробега с красными флагами в Запорожье произошли стычки
Из-за автопробега с красными флагами в Запорожье произошли стычки
В автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами
Сегодня, 16:0175
Как проходит День победы в Одессе - блокировка автопробега и нападение на журналистку
Как проходит День победы в Одессе - блокировка автопробега и нападение на журналистку
Полиция Одессы зафиксировала ряд нарушений
Сегодня, 15:0297
В Киеве в парке Вечной Славы и на Аллее героев Крут проводят дезинфекцию
В Киеве в парке Вечной Славы и на Аллее героев Крут проводят дезинфекцию
Меры по дезинфекции проводятся каждый час на территории парка Вечной Славы
Сегодня, 14:5367
7 Днів