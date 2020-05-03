Задержали злоумышленников которые подожгли синагогу в Херсоне

Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге синагоги в Херсоне, который произошел 20 апреля 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, злоумышленниками оказались двое парней, фанатов нацистской идеологии. Молодые люди путем поджога решили "отметить" годовщину рождения лидера нацизма Адольфа Гитлера.

"Оперативники СБУ идентифицировали поджигателей и установили, что в день 75-й годовщины победы над нацизмом они готовят новые провокации. Обоих злоумышленников задержали 9 мая", - рассказали в службе.











