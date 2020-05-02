 

Более 100 тысяч пациентов выздоровели в Италии от коронавируса

События Вчера, 23:4257
Более 100 тысяч пациентов выздоровели в Италии от коронавируса

По состоянию на 9 мая количество случаев выздоровления от коронавируса в Италии превысило 100 тысяч.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.

По данным ведомства, 9 мая количество выздоровевших от коронавируса и выписанных из итальянских больниц лиц выросло до 103 031, что на 4 008 человек больше в сравнении с прошлым днем.

Отмечается, что общее количество случаев заболевания коронавирусом составляет 218 268. За минувшие сутки в Италии зафиксировали 1083 новых случаев инфицирования. Сейчас болеют 84 842 человека. Жертвами болезни стали 30 395.

В медицинских заведениях находятся 13 834 человека с симптомами заболевания, еще 69 974 инфицированных без симптомов или с легкими симптомами находятся на домашней изоляции. Сейчас 1034 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии, что на 134 меньше, чем вчера.

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Теги: news, новости, Украина, Италия, 7dniv, 7dnivinfo, Коронавирус  
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