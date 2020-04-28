 

У берегов Африки похитили с судна экипаж, в составе которого мог быть украинец

События Сегодня, 10:1784
У берегов Африки похитили с судна экипаж, в составе которого мог быть украинец

Неизвестные напали у берегов Африки на судно под флагом Коморских островов, с которого похитили двух членов экипажа, среди них мог быть гражданин Украины.

 

Как передает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении портала Dryad Global, специализирующегося на проблемах безопасности мореплавания.

Речь идет о грузовом судне RIO MITONG. Его атаковали скоростным лодкой, количество людей на борту лодки не установлено.

"Вероятно преступниками была использована лестница, чтобы высадиться на судно. В результате этого были похищены двое членов экипажа - предположительно, россиянин и украинец", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что остальные члены экипажа находятся в безопасности. Инцидент произошел у берегов Экваториальной Гвинеи.

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Теги: news, новости, Украина, Африка, Судно, похищение, 7dniv, 7dnivinfo  
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