Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Черновицкой области

В Черновицкой области в субботу, 9 мая, зафиксировали новый рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

В частности, за последние сутки установлен диагноз инфицирование COVID-19 еще у 89 жителей Буковины. Среди них 29 случаев зарегистрировали в Черновцах.

"Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусом. К счастью еще 18 буковинцев побороли инфекцию", - отметил Осачук.

В течение суток в областной лаборатории было протестировано 423 образца материалов.