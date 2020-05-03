Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 10 мая в Украине 15232 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 544 случая;
Волынская область - 470 случаев;
Днепропетровская область - 704 случая;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 517 случаев;
Закарпатская область - 695 случаев;
Запорожская область - 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 1116 случаев;
Кировоградская область - 416 случаев;
Киев - 1805 случаев;
Киевская область - 972 случая;
Львовская область - 753 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 221 случай;
Одесская область - 636 случаев;
Полтавская область - 246 случаев;
Ровенская область - 926 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 999 случаев;
Харьковская область - 572 случая;
Херсонская область - 159 случаев;
Хмельницкая область - 175 случаев;
Черновецкая область - 2268 случаев;
Черкасская область - 341 случай;
Черниговская область - 73 случая.