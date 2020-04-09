Умер главрач Ивано-Франковской станции медпомощи, у которого ранее выявили COVID-19

В воскресенье, 10 мая, умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого 6 дней назад подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского главы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Как сообщается, Ковалюк умер на 58 году жизни.

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль потери. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал городской глава.

Причину смерти главрача пока не называют. При этом 4 мая Марцинкив сообщил, что за сутки в медучреждения Ивано-Франковска госпитализировали шесть жителей, среди которых оказался руководитель станции скорой помощи. Его состояние оценивали как тяжелое.