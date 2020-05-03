Более 560 граждан за сутки вернулись в Украину, всех отправили на домашнюю самоизоляцию

Более 560 украинцев прибыли эвакуационными рейсами в аэропорт "Борисполь" за прошлые сутки.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что во время температурного скрининга пограничники не обнаружили повышенной температуры ни у одного из граждан. Также от пассажиров не поступало жалоб на плохое самочувствие.

"В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение "Дій вдома", которое все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома", - сообщили в МВД.

В конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а пассажиры смогут выбрать, как будут проходить обсервацию. Те, кто будут иметь смартфоны, смогут пройти обязательную самоизоляцию у себя дома с помощью мобильного приложения "Дій вдома".