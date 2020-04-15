В связи с ДТП в Винницкой области, погибли трое военных

В субботу вечером, 9 мая, в Калиновском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли трое военнослужащих, еще одна потерпевшая находится в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Как сообщается, авария произошла около 22:00 на дороге между селом Нападовка и Люлинцы. Автомобиль Mercedes Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.

"По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасной скорости, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А-1119, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Также пострадала 20-летняя пассажирка этого автомобиля. Сейчас она в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Правоохранители открыли дело по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Обстоятельства аварии еще выясняются.