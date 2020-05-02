Вспышка коронавируса на мясокомбинате произошла в Германии

В Германии закрыли мясокомбинат компании Westfleisch в округе Кесфельд из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По официальным данным компании Westfleisch, по состоянию на 10 мая заражение коронавирусом обнаружили у 205 сотрудников мясокомбината. На территории комбината сейчас работают представители органа госнадзора, чтобы провести новое тестирование работников.

Отмечается, что часть сотрудников мясокомбината - иностранцы, прибывшие из стран Восточной Европы. В компании рассказали, что сотрудники комбината проживают в общих квартирах по 3-5 человек. В общем на пораженном коронавирусом мясокомбинате работают 1200 человек.