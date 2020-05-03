Локальная вспышка коронавируса произошла в Китае

На северо-востоке Китая зафиксировали локальную вспышку коронавируса среди жителей провинции Цзилинь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

По данным провинциального комитета по делам здравоохранения, заболевание коронавирусом подтвердили у 11 жителей провинции Цзилинь. По состоянию на утро 10 мая в этой провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в провинции Цзилинь зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены с заграницы.