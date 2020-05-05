Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.05 (состоянием на 09:00)

Кондиционер – очень полезный и часто незаменимый прибор, позволяющий, во-первых, охладить воздух в жаркие летние дни, а во-вторых, нагреть его в осенние и зимние холода. Помимо этого, прибор также используют для вентиляции или осушения помещения.

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