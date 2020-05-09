Шесть районов Киева остались без воды из-за аварии на Деснянской станции

В связи с аварией на Деснянской водопроводной станции "Киевводоканал" снизил давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".

Кроме снижения давления холодной воды в указанных районах "Киевводоканал" предупредил, что возможно "временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах".

Отмечается, что аварийная ситуация возникла на станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции во время переключения насосных агрегатов.

Впоследствии в "Киевводоканале" сообщили, что ремонтные бригады завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян.