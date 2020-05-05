Сторонника ИГИЛ устроившего нападения на турецкие заведения задержали в Германии

Полиция Баварии задержала жителя региона, считающего себя сторонником террористической группировки "Исламское государство" и устроившего серию нападений на турецкие заведения города Вальдкрайбург.

Об этом сообщили представители полиции и прокуратуры в Розенхайме, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Подозреваемый, 25-летний мужчина, родившийся в семье турецких иммигрантов, был задержан вечером 8 мая после проверки федеральной полицией на вокзале в Мюльдорфе-на-Инне. В его сумке были обнаружены десять самодельных взрывных устройств, запаянных в отрезки труб и пригодные к эксплуатации. Ранее он не смог предъявить контролерам действительного проездного документа и был высажен с поезда.

На допросе мужчина признался, что спрятал другие устройства в автомобиле, находившемся на подземной парковке в Гархинге. Следователи обнаружили там еще 13 аналогичных взрывных устройств, а также 10 килограммов химикатов, пригодных для использования в качестве взрывчатки. В квартире подозреваемого в Вальдкрайбурге были найдены другие улики, а также пистолет.

В качестве мотива своих деяний задержанный назвал ненависть к туркам и антитурецкие настроения.

В полиции отметили, что он намеревался совершать новые атаки, но конкретных планов у него не имелось. В настоящее время выясняется, были ли у задержанного сообщники.

Подозреваемый находится в предварительном заключении и подозревается в покушении на убийство 27 человек, поджоге, нанесении опасных телесных повреждений и нанесении материального ущерба.