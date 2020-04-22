О невысоком уровне смертности от коронавируса в Украине заявили в ОП

Офис президента заявляет, что в Украине наблюдается низкий уровень смертности от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Так, состоялось традиционное селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - говорится в сообщении.