О невысоком уровне смертности от коронавируса в Украине заявили в ОП

Офис президента заявляет, что в Украине наблюдается низкий уровень смертности от коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Так, состоялось традиционное селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.
"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - говорится в сообщении.