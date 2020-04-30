 

Выработку энергии существенно сократили Украинские АЭС

События Сегодня, 18:5128
Выработку энергии существенно сократили Украинские АЭС

Украинские атомные электростанции существенно сократили выработку энергии.

 

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные госпредприятия "Укрэнерго".

В частности, мощность генерации атомных электростанций по состоянию на 10 мая упала до 7,41 тыс МВт, а это составляет 53% от общей установленной мощности АЭС. Подчеркивается, что в последние пять лет это самая низкая мощность АЭС на каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

При этом по состоянию на понедельник 11 мая 2020 года мощность генераций АЭС составляет 7,25 тыс МВт.

Также отмечается, что падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства и пандемии коронавирусной болезни.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, АЭС, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

После срабатывания автоматики на Ровенской АЭС отключился атомный блок
После срабатывания автоматики на Ровенской АЭС отключился атомный блок
30-апр-2020, 12:23
Ниже нуля впервые в истории рухнула цена американской нефти
Ниже нуля впервые в истории рухнула цена американской нефти
20-апр-2020, 22:12
Число новых случаев COVID-19 в Украине сокращается третий день подряд
Число новых случаев COVID-19 в Украине сокращается третий день подряд
20-апр-2020, 10:56
В мире число заразившихся коронавирусом превысило 859,5 тысяч
В мире число заразившихся коронавирусом превысило 859,5 тысяч
1-апр-2020, 09:34
Впервые с февраля 2016 цены на нефть упали ниже 30 долларов
Впервые с февраля 2016 цены на нефть упали ниже 30 долларов
16-мар-2020, 17:02

Последние новости

19:00
Политика
Карантин с 12 мая в России решили смягчить
18:59
Политика
Рекордные 2 млн рабочих мест в апреле из-за карантина потеряла Канада
18:51
События
Выработку энергии существенно сократили Украинские АЭС
18:03
Политика
Cвыше 20 вопросов включая закон о банках рассмотрит Рада в среду
15:25
События
О невысоком уровне смертности от коронавируса в Украине заявили в ОП
13:51
Политика
Расследование по делу нанесения убытков "Электротяжмашу" завершило НАБУ
12:57
События
От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области
11:23
События
Сторонника ИГИЛ устроившего нападения на турецкие заведения задержали в Германии
11:21
Политика
При каких условиях наступит следующий этап послабления карантина объяснил Шмыгаль
11:20
События
Шесть районов Киева остались без воды из-за аварии на Деснянской станции
11:18
События
Электронные пропуска для выхода из дома отменяют во Франции
11:14
События
По ошибке Иран обстрелял и потопил корабль с экипажем
11:00
Политика
Эксклюзив
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
10:41
Политика
Пока у России и Китая есть атомное оружие, НАТО будет "ядерным альянсом"
10:16
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.05 (состоянием на 09:00)
10:07
События
Мощное землетрясение произошло в Индонезии
10:06
События
Еще 5 случаев COVID-19 подтвердили в Ухане
10:02
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (11.05.20)
09:55
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 11 Мая
Вчера, 2020-05-10
21:04
События
Локальная вспышка коронавируса произошла в Китае

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.05 (состоянием на 09:00)9419
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.05 (состоянием на 09:00)8161
План выхода из карантина опубликовали в России217
Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Черновицкой области216
Готовиться ко второй волне коронавируса уже начал Минздрав198
До конца мая ожидается решение относительно "Северного потока 2"171
Для отправки заробитчан за границу условия назвал Зеленский170

Досуг

Выбираем сезонные кроссовки
Выбираем сезонные кроссовки
Кроссовки — это, пожалуй, самая универсальная и практичная обувь, которую создал человек. Кроссовки можно без проблем надеть как на серьёзную официальную встречу, так и для обычной повседневной прогулки.
Сегодня, 13:5891
Jobmix: сервис, где соискатели и работодатели находят друг друга
Jobmix: сервис, где соискатели и работодатели находят друг друга
Рассказываем, как найти своего сотрудника на примере нового сервиса поиска работы – Jobmix.net.
Вчера, 21:00172
Ремонт кондиционеров Самсунг
Ремонт кондиционеров Самсунг
Кондиционер – очень полезный и часто незаменимый прибор, позволяющий, во-первых, охладить воздух в жаркие летние дни, а во-вторых,  нагреть его в осенние и зимние холода. Помимо этого, прибор также используют для вентиляции или осушения помещения.
9-мая-2020, 19:07114
Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности
Выбираем хороший синтезатор для учебы и профессиональной деятельности
Синтезатор – универсальный музыкальный инструмент, обладающий практически безграничными возможностями.
9-мая-2020, 16:48223
Растаможка авто в Украине: ключевые особенности
Растаможка авто в Украине: ключевые особенности
Растаможка автотранспортного средства – обязательная процедура, позволяющая на легальных условиях пользоваться автомобилем, приобретенным и ввезенным на территорию Украину из-за границы.
8-мая-2020, 20:451329
В Babyphotostars знают, как помочь ребенку сделать карьеру в рекламе, кино и на телевидении
В Babyphotostars знают, как помочь ребенку сделать карьеру в рекламе, кино и на телевидении
В Babyphotostars знают, как помочь ребенку сделать карьеру в рекламе, кино и на телевидении
8-мая-2020, 16:45149

События

Выработку энергии существенно сократили Украинские АЭС
Выработку энергии существенно сократили Украинские АЭС
За последние пять лет это самая низкая мощность АЭС
Сегодня, 18:5136
О невысоком уровне смертности от коронавируса в Украине заявили в ОП
О невысоком уровне смертности от коронавируса в Украине заявили в ОП
Больницы готовы к принятию больных коронавирусной болезни, уверяют в Офисе президента
Сегодня, 15:2563
От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области
От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области
Депутат имел хронические заболевания, течение которых ухудшил коронавирус
Сегодня, 12:5758
Сторонника ИГИЛ устроившего нападения на турецкие заведения задержали в Германии
Сторонника ИГИЛ устроившего нападения на турецкие заведения задержали в Германии
У задержанного обнаружили десять самодельных взрывных устройств
Сегодня, 11:2382
Шесть районов Киева остались без воды из-за аварии на Деснянской станции
Шесть районов Киева остались без воды из-за аварии на Деснянской станции
Ремонтные бригады возобновили работы станции и холодная вода подается в дома всех киевлян
Сегодня, 11:2089
Электронные пропуска для выхода из дома отменяют во Франции
Электронные пропуска для выхода из дома отменяют во Франции
Ослабление карантина не будет касаться ресторанов, баров и кафе
Сегодня, 11:1888
7 Днів