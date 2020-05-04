 

Адаптивный карантин ввели в Черновицкой области

События Вчера, 21:1258
Адаптивный карантин ввели в Черновицкой области

В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести адаптивный карантин.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Так, учитывая статистику заболеваемости и количество летальных случаев коронавируса, комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить действие ограничений на:

  • работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
  • нахождение в общественных местах без масок;
  • проведения массовых мероприятий;
  • посещение детских и спортивных площадок;
  • предоставление стоматологических услуг.

В то же время комиссия разрешила возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, но в режиме доставки или на вынос, работу адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, а также музеев.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo, Черновицкая_область  
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