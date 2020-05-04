Адаптивный карантин ввели в Черновицкой области

В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести адаптивный карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Так, учитывая статистику заболеваемости и количество летальных случаев коронавируса, комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить действие ограничений на:

работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;

нахождение в общественных местах без масок;

проведения массовых мероприятий;

посещение детских и спортивных площадок;

предоставление стоматологических услуг.

В то же время комиссия разрешила возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, но в режиме доставки или на вынос, работу адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, а также музеев.