Адаптивный карантин ввели в Черновицкой области

В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести адаптивный карантин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
Так, учитывая статистику заболеваемости и количество летальных случаев коронавируса, комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить действие ограничений на:
- работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
- нахождение в общественных местах без масок;
- проведения массовых мероприятий;
- посещение детских и спортивных площадок;
- предоставление стоматологических услуг.
В то же время комиссия разрешила возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, но в режиме доставки или на вынос, работу адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, а также музеев.