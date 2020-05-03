 

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.05 (состоянием на 09:00)

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Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 580 случаев;
Волынская область - 496 случаев;
Днепропетровская область - 748 случаев;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 525 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1133 случая;
Кировоградская область - 425 случаев;
Киев - 1930 случаев;
Киевская область - 1023 случая;
Львовская область - 825 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 653 случая;
Полтавская область - 248 случаев;
Ровенская область - 1028 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1021 случай;
Харьковская область - 623 случая;
Херсонская область - 162 случая;
Хмельницкая область - 182 случая;
Черновицкая область - 2396 случаев;
Черкасская область - 343 случая;
Черниговская область - 79 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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