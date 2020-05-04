В нескольких районах Ровенской области ввели адаптивный карантин

Адаптивный карантин ввели в нескольких районах Ровенской области, поскольку там остается большое количество больных.
Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА.
Отсрочить ослабление карантина решили в Рокитновском районе, в селе Заря Ровенского района и в трех селах Корецкого района: Свитанок, Щекичин и Невирков.
"Сейчас в районе 55 инфицированных, один человек умер. Из-за увеличения случаев пришлось перенести КПП из села Познань на северный въезд/выезд в село Рокитное", - говорится в сообщении.
Напомним, адаптивный карантин также ввели в Черновицкой области.