Работу общественного транспорта частично возобновили в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске с 12 мая в рамках ослабления карантина возобновил работу общественный транспорт в условиях специальных перевозок.

Об этом сообщили мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, воспользоваться транспортом могут лишь те граждане, которые имеют специальный проездной, выданный на работе. Также проезд осуществляется лишь в сидячих местах и при наличии маски.

"С сегодняшнего дня заработал транспорт в условиях спецперевозок. Радует, что пока пассажиры ответственно отнеслись к правилам. Скоплений нет, все соблюдают правила. Водители следят за порядком в транспортном средстве. Чтобы его заполненность не превышала количества сидячих мест, все имели маски и справку с места работы. Значительных нарушений сейчас не зафиксировано", - написал Марцинкив.