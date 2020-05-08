Об открытии парикмахерских и салонов красоты приняли решение во Львове

Во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов в связи с ослаблением карантина.

Об этом написал на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

По его данным, в области за сутки зафиксировали 27 новых случаев коронавируса (сделали 190 тестов).

"Только что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. Но, помните, разрешение на работу не означает вседозволенность!", - написал он.

Садовой отметил, что по продаже одежды и обуви есть решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете работы до 15 мая.