На второе место по числу больных коронавирусом вышла Россия

Коронавирус в России продолжает набирать обороты, по состоянию на 12 мая страна вышла на второе место по числу зараженных в мире.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что всего с начала эпидемии в России подтвердились 232,2 тыс. случаев, только за минувшие сутки зафиксировано 10 899 новых зараженных.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия вышла на второе место по числу случаев заражения. Больше нее зараженных только в Соединенных Штатах Америки, где заразились 1,3 млн человек.

Отметим, Россия обошла Испанию, но Министерство здравоохранения последней еще не обнародовало статистику за 12 мая.