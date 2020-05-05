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События Сегодня, 16:2980
Когда отменят проезд в транспорте по спецбилетам рассказали в КГГА

В рамках карантина транспорт в Киеве будет перевозить по спецбилетам до 22 мая.

 

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, все будет зависеть от эпидемической ситуации. 

"Все зависит от эпидситуации. Как мы видим, вирус пока не отступает, в последние дни имеем удручающую динамику. Только за воскресенье 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому рано расслабляться и на первом этапе рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам - до 22 мая точно", - подчеркнул глава столицы.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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