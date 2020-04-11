Трехмесячный младенец заразился коронавирусом в Киеве

В Киеве коронавирусной болезнью заболел трехмесячный младенец.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, заразились также и трое детей в возрасте от 10 до 12 лет.

"Среди заболевших (за минувшие сутки в Киеве, - ред.) 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. 22 мужчин от 25 до 82 лет, а также трое мальчиков 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие лечатся на дома в самоизоляции ", - заявил Кличко.