Америка остается эпицентром пандемии коронавируса

На данный момент эпицентром пандемии коронавируса в мире остается американский континент.

Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает Reuters.

Отвечая на вопрос о причинах такого большого количества инфицированных в Северной и Южной Америке, Харрис отметила, что в мире не воспринимали с полной серьезностью предупреждения ВОЗ о возможном распространении коронавируса.

Также в ВОЗ сообщили о росте количества заболеваний в Африке, отметив, что континент имеет "большое преимущество" в виде международного опыта по борьбе с COVID-19 по сравнению с другими странами.

"У них часто есть очень хорошая инфраструктура отслеживания контактов и глубокая память и понимание того, почему мы очень серьезно относимся к новому патогену", - сказала Харрис.