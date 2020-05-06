Зеленский объявил второй этап смягчения карантина 22 мая

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап смягчения карантина в Украине с 22 мая.

Об этом он заявил в ходе традиционного видеообращения.

Зеленский отметил, что Украина уже третий день живет в режиме первого этапа смягчения карантина.

"Не отмена, не конец, а именно смягчение. Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое", - заявил он.

Он также подчеркнул, что еще не ясно, как планировать летний отпуск, когда возобновятся полеты и работа кинотеатров.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим", - добавил Зеленский.