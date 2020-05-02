В Раде произошло возгорание, нардепы ушли на перерыв

В Верховной раде произошло возгорание, в связи с чем парламентарии вновь ушли на получасовой перерыв.

Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По его словам, в ходе голосования у нардепа Максима Ткаченко загорелся пульт.

"У нардепа от Слуги, Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Оглашен перерыв на 30 минут. А я говорил утром Стефанчуку о запахе горящей проводки", - написал нардеп.

Стоит отметить, что до этого нардепы уже уходили на 20-минутный перерыв.