 

Дефицит воды может возникнуть в Украине

События Сегодня, 09:5643
Дефицит воды может возникнуть в Украине

В Украине может возникнуть дефицит воды в бассейнах некоторых рек, что может потребовать оптимизации использования водных ресурсов.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительное антропогенная нагрузка. 

В СНБО отмечают, что вероятность маловодья потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

В ведомстве планируют проведение полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

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Теги: news, новости, Украина, Вода, 7dniv, 7dnivinfo  
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