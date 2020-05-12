Обвинить в лжесвидетельстве могут экс-советника Трампа

Федеральный судья округа Колумбия Эммет Салливан допустил возможность выдвижения обвинений в лжесвидетельстве в отношении экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Politico.

Под лжесвидетельством имеется в виду то, что Флинн сначала признал себя в суде виновным в даче ложных показаний ФБР, а затем отозвал признание вины и отказался от сделки со следствием.

Судья распорядился назначить независимым консультантом по делу - так называемым другом суда (amicus curiae) - бывшего федерального судью Джона Глисона. В этой роли он должен будет предоставить аргументы против запроса стороны обвинения о закрытии дела.

"Amicus curiae должен будет рассмотреть вопрос о том, следует ли суду выпустить постановление с обоснованием того, почему Флинн не должен обвиняться в лжесвидетельстве под присягой", - подчеркивается в документе.