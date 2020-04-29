Из "Нафтогаза" увольняют Витренко

Исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко увольняют, его должность попадает под сокращение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Витренко, его формально предупредили, что его должность будет сокращена.

"…и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза", - отметил Витренко.

Отметим, Витренко в "Нафтогазе" отвечает за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским "Газпромом" и координирует работу по разработке и систематического обновления макроэкономической модели Украины, необходимой для прогнозирования долгосрочной динамики макроэкономических показателей, влияющих на основные показатели деятельности НАК.

Команда Витренко добилась победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в транзитном споре. Выполняя его решение, российская компания выплатила Украине почти 3 млрд долларов, в декабре 2019 года был подписан новый контракт на транзит сроком на пять лет. Контракт был заключен по европейским правилам, с принципом "бери или плати" и соответственно, с минимально гарантированным доходом 7,2 млрд долларов.