На предложение открыть метро 25 мая отреагировал Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что не нужно открывать метро 25 мая.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос о просьбе Кличко открыть метро 25 мая Криклий ответил, что его удивляет непоследовательность в определенных этапах.

"Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело", - сказал Криклий.

По мнению министра, он бы не спешил с этим решением.

"До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью", - заявил он.