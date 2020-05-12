Следующие этапы выхода из карантина представили во Львове

Во Львове приняли решение о следующих этапах выхода из карантина.
Об этом сообщает на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.
Как он сказал, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла соответствующее решение.
А именно, 15 мая открывают:
- визовые центры;
- продажу одежды, белья и обуви в магазинах, которые имеют прямой выход на улицу;
- непродовольственные рынки.
С 18 мая заработают:
- магазины одежды, белья и обуви, расположенные в торговых центрах;
- поликлиники города.
Все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. В случае фиксации нарушения - штраф и закрытие.