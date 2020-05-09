Больницы в Черновцах заполнены больными коронавирусом, ситуация в городе тяжелая

В Черновцах больницы заполнены больными коронавирусом, ситуация в городе тяжелая.

Об этом заявил мэр Алексей Каспрук в эфире телеканала Украина 24.

Каспрук заявил, что в городе уже около тысячи инфицированных.

"Стабильно тяжелая динамика. У нас на сегодняшний день городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми пневмониями", - сказал Каспрук.

Сейчас в городе свободно только 10 коек-мест.