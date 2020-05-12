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События Сегодня, 18:2163
В оккупированном Донецке арестовали фигуранта дела МН17

Один из четырех ключевых фигурантов дела МН17 Леонид Харченко был арестован в марте этого года в оккупированном Донецке.

 

Об этом сообщает BBC.

Источник издания, имевший отношение к военному командованию "ДНР" в 2014-2015 годах, и сослуживец Харченко, до сих пор проживающий в Донецке, подтвердил, что" 11 марта он был задержан возле своего дома в Донецке "властями "ДНР" и арестован, но совсем по другому уголовному делу. 

Неделю назад Харченко был продлен арест еще на два месяца. Сейчас, по словам собеседников издания, он содержится в СИЗО "минюста "ДНР", которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4. Сослуживцы Харченко считают, что бывшего разведчика хотят изолировать.

Как пише BBC, его обвиняют в участии в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия.

"По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в "министерстве госбезопасности" для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - рассказал источник.

Также источник BBC считает, что бывшего военного разведчика взяли под стражу, чтобы исключить вариант его задержания спецслужбами Украины.

Отметим, в прошлом году украинским спецназовцам удалось вывезти в Киев Владимира Цемаха, который считается фигурантом дела МН17. Однако, его передали России в рамках обмена пленными.

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