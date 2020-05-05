Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило 300 тысяч

Общее количество зафиксированных летальных исходов от коронавируса в мире превысило отметку в 300 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Рекордное количество заболевших и случаев смерти приходится на Соединенные Штаты. Там с начала пандемии коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, более 85 тысяч инфицированных скончались.

При этом, общее число заразившихся приближается к 4,5 млн, и в то же время более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания COVID-19.